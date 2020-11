Motociclista morre em despiste em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 21:10 Facebook

Um homem de 56 anos morreu, esta sexta-feira à tarde, na sequência de um despiste, no lugar de Latadas (Mirandela), na Estrada Nacional 213.

A vítima, funcionário da Câmara Municipal de Mirandela, conduzia um ciclomotor, no sentido Mirandela/Vila Flor, quando, por razões ainda por apurar, entrou em despiste e embateu com violência nos "rails" de proteção da via e foi projetado para fora da estrada.

Os bombeiros foram acionados, cerca das 15.40 horas, e ao chegar ao local do acidente, a vítima "estava inconsciente e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", refere o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Carlos Soares.

A vítima ainda foi transportada ao serviço de urgência do hospital local, mas apesar de várias manobras de reanimação, o óbito foi declarado poucos minutos depois de ter entrado na unidade hospitalar.

No local do acidente, estiveram cinco operacionais dos bombeiros, duas viaturas e ainda a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM.

A GNR esteve no local com uma equipa a coordenar a circulação do trânsito automóvel, que ficou cortado numa das faixas de rodagem durante cerca de uma hora.