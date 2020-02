Negligência médica deixa Gonçalo sem apoio há 17 anos

Fernando Pires Hoje às 10:30 Facebook

Recurso de obstetra trava pagamento de 385 mil euros fixado por tribunal. Ficou com incapacidade de 95% após parto.

Gonçalo Damasceno, que nasceu na maternidade de Mirandela com uma incapacidade de 95%, completou ontem 17 anos. O seu tempo de vida coincide com o tempo que os pais levam lutando por justiça, os últimos oito dedicados a tentar obter a indemnização por negligência médica, crime provado em tribunal e confirmado em instância de recurso.

"É um sentimento de revolta e de injustiça. Incompreensível", lamenta a mãe, Isabel Bragada, que aguarda há dois anos a decisão do recurso apresentado pela médica obstetra, que foi condenada em conjunto com a sua seguradora e a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) ao pagamento de uma indemnização de 385 mil euros, por danos morais e patrimoniais, a que acrescem os custos de adaptação do apartamento familiar.