Nove anos à espera de voltar para casa após derrocada em Mirandela

Cinco famílias desesperam pela demora em apontar responsáveis pelos danos. Câmara diz aguardar decisão judicial.

Revoltados e já sem esperança de que o caso se resolva nos anos mais próximos - este é o estado de espírito dos proprietários das casas danificadas por um deslizamento de terras, em janeiro de 2014, no loteamento Retiro da Princesa, em Mirandela, que provocou uma derrocada de muros de suporte e danificou estruturas em três edifícios, obrigando cinco famílias a abandonar as habitações, até hoje.

O Município já foi condenado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela a executar um plano de obras para evitar o colapso dos três edifícios, como consequência da sua omissão do dever de fiscalização e violação das normas urbanísticas. "Limitaram-se a fazer uma estrutura metálica que de nada serve e que os peritos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e das faculdades de Engenharia Civil do Porto e de Coimbra já alertaram para o movimento no talude que coloca em risco as pessoas e os edifícios situados na cota inferior", afirma Rui Neves.