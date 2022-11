Parque eólico em Mirandela leva BE à Comissão Europeia

Fernando Pires Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O eurodeputado do Bloco de Esquerda (BE), José Gusmão, vai pedir à Comissão Europeia (CE) que não permita o início das obras do parque eólico previsto para a serra de Santa Comba/Passos, em Mirandela, enquanto não estiver concluído o processo de classificação de Sítio de Interesse Público daquela serra transmontana que tem a maior concentração de pintura rupestre do país.

"Precisamos de aproveitar o potencial na produção de energias renováveis, mas esse aproveitamento não pode ser feito à custa da destruição de património cultural e natural", defende o deputado bloquista que vai pedir à CE a garantia de que a instalação dos seis aerogeradores não avance.

"Isso iria criar um precedente gravíssimo em que cada vez que uma zona entre em processo de classificação passe a haver uma corrida aos empreendimentos destruidores", frisa .