Plataforma digital agiliza venda de produtos agrícolas em Mirandela

Criada pela Câmara Municipal de Mirandela, com o apoio de todas as associações de agricultores do concelho, a plataforma "Mirandela & Agricultores" estabelece um "ponto de encontro virtual" entre quem quer comprar a partir de casa e quem pretende vender. A iniciativa admite a possibilidade de entrega ao domicílio ou recolha em ponto de venda designado pelo próprio agricultor.

Em comunicado, a autarquia revela que esta ferramenta "liga digitalmente produtores e consumidores duma forma ágil e versátil potenciando o escoamento de produtos agrícolas, quer através de vendas diretas, quer através da sua disponibilização nas superfícies comerciais locais".

