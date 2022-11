PS vence eleições intercalares na freguesia de Mascarenhas

Manuel Gomes repete vitória de há um ano, mas agora com maioria absoluta.

O Partido Socialista venceu, este domingo, as eleições intercalares na freguesia de Mascarenhas, em Mirandela, com a lista liderada por Manuel Gomes a repetir a vitória nas autárquicas de há um ano, agora com um total de 208 votos, contra 142 votos da lista do PSD, liderada por Fernando Pintor.

Os cerca de 600 eleitores daquela freguesia do concelho de Mirandela voltaram a ser chamados a votar depois de todos os eleitos da lista vencedora (PS), nas autárquicas de 26 de setembro de 2021, terem renunciado ao mandatos.

Na altura, a lista encabeçada por Manuel Gomes conseguiu três mandatos contra quatro da oposição - dois do CDS e dois do PSD - mas viu serem rejeitadas todas as propostas para formar o executivo nas três reuniões de instalação daquela assembleia de freguesia.

Há um ano, o PS obteve 136 votos (38,2%), o CDS conseguiu 102 votos (28,6%) e o PSD teve menos um voto que o CDS, 101 (28,4%).

Este domingo, havia apenas duas listas a sufrágio, já que o cabeça de lista do CDS não se mostrou disponível para voltar a ser candidato, alegando razões pessoais. A solução encontrada foi uma coligação "informal" com o PSD com vários elementos do CDS a integrar a lista social-democrata, justificada pelos líderes concelhios dos dois partidos como resultado dos prazos apertados não permitirem oficializar uma coligação.

Mesmo assim, a vitória sorriu ao PS que agora não terá problemas na instalação do executivo já que garantiu a maioria dos mandatos: 4 contra 3.