PSD e CDS em coligação "informal" contra o PS nas eleições intercalares em Mascarenhas

Demissão de todos os elementos da lista vencedora (PS), devido a impasse na instalação da Junta, levou à convocação de eleições intercalares um ano depois das autárquicas.

Cerca de 600 eleitores da freguesia de Mascarenhas (Mirandela), no distrito de Bragança, estão convocados para as eleições intercalares, no próximo domingo, depois de todos os eleitos da lista mais votada (PS), nas autárquicas de 26 de setembro de 2021, terem renunciado ao mandato.

A lista encabeçada por Manuel Gomes conseguiu três mandatos contra quatro da oposição - dois do CDS e dois do PSD - mas viu rejeitadas as propostas para formar o executivo na reunião de instalação da freguesia.

Para Manuel Gomes não havia outra solução. "Se a oposição quisesse, tínhamos chegado a um acordo, mas uniram-se e queriam impor a força deles, pelo que a solução foi mesmo ir para eleições", conta o candidato mais votado há um ano, alegando que a oposição queria ter a maioria no executivo da Junta. Uma situação "impensável", acrescenta.

Já o candidato do PSD entende que o único responsável por este impasse foi o presidente da Junta porque "sempre apresentou propostas que não refletiam aquilo que foi o sentido de voto dos habitantes da freguesia e perdemos um ano nisto". Fernando Pintor admite estar "preocupado" com a situação financeira da Junta. "O senhor Manuel andou a gastar dinheiro ilegalmente", diz.

Manuel Gomes diz que se limitou a uma gestão corrente. "Tenho mandado fazer limpeza de ruas e as coisas mais básicas e não fiz obras de fundo porque não tinha autonomia para isso", adianta.

Nas intercalares de domingo, Manuel Gomes e Fernando Pintor repetem a candidatura, enquanto Luís Amorim, há um ano cabeça de lista pelo CDS, desta vez não avança, alegando "razões pessoais". Ainda assim, há vários elementos que vão aparecer integrados na lista do PSD. Não é uma coligação oficial, entre PSD e CDS, mas na prática, as siglas dos dois partidos só não aparecem juntas nos boletins de voto.

Os prazos apertados não permitiram oficializar uma coligação. "As comissões políticas nacionais, em termos estatutários, tinham de reunir o conselho nacional e não havia tempo", explica o presidente do CDS de Mirandela, José Mesquita.

Perante isto, o líder do PSD de Mirandela justifica a apresentação de uma lista única do seu partido com a integração de elementos do CDS, porque "não faz sentido, haver três listas, porque seria cair na mesma situação", adianta Nuno Magalhães.

Nas autárquicas de 2021, em Mascarenhas, o PS obteve 136 votos (38,2%), o CDS conseguiu 102 votos (28,6%) e o PSD teve menos um voto que o CDS, 101 (28,4%).

A única certeza é que quem for o vencedor, nem que seja por um voto de diferença, vai ganhar as eleições com maioria..

Esta situação só não se verificará em caso de empate.