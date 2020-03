Quatro polícias infetados em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 14:16 Facebook

A preocupação está instalada na esquadra da PSP de Mirandela, onde são já quatro os polícias que acusaram positivo no teste ao novo coronavírus.

O primeiro caso foi conhecido no início da semana passada: um agente de 58 anos, residente em Bragança e a prestar serviço na esquadra de Mirandela. E no final da semana, foram confirmados mais dois resultados positivos a agentes da mesma esquadra, um de 43 anos e outro de 52.

No domingo, chegou a confirmação do quarto polícia infetado. Segundo foi possível apurar, o agente, de 44 anos, já estava em casa, por precaução, tal como mais alguns profissionais daquela força de segurança que também estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A situação está a provocar muito receio entre o efetivo daquela esquadra, que comporta cerca de meia centena de polícias. "É claro que estamos com medo pelo receio de contágio, devido à partilha de viaturas e equipamentos desta polícia", confessou um dos agentes ao JN, pedindo que não fosse identificado.

Na passada sexta-feira, o comandante distrital da PSP de Bragança entendia que não devia haver razão para alarmismos. "Desde o início que estamos a agir em estreita colaboração com as autoridades de saúde, até porque tínhamos conhecimento da cadeia de contacto e os elementos em causa já estavam em casa, pelo que não há nenhum problema na esquadra de Mirandela", afirmava na altura José Neto.

Apesar de ter admitido que estes casos pudessem estar a causar preocupação no seio de alguns agentes, o comandante distrital da PSP disse que não há razão nenhuma para tomar medidas mais drásticas. "As medidas que estamos a implementar são de segurança extrema, com os elementos que exercem funções no espaço administrativo a trabalharem dia sim, dia não, tal como os agentes que fazem serviço no exterior estão a fazer os turnos com as devidas precauções com as viaturas a serem desinfetadas sempre que há uma mudança dos turnos."

Além disso, acrescentava José Carlos Neto, os profissionais estão avisados para colocarem em prática várias regras nas suas rotinas diárias: "Estamos confiantes, disciplinados e muito atentos às medidas de auto-proteção."