Raminhos apresenta em Mirandela comédia sobre doenças mentais

Esta sexta-feira à noite, o humorista António Raminhos sobe ao palco do auditório municipal do Centro Cultural de Mirandela para apresentar o espetáculo interativo "Não sou eu, é a minha cabeça", onde partilha com o público a sua experiência de vida, muito focada nos momentos em que viveu com um transtorno obsessivo-compulsivo.

"É um espetáculo de comédia, mas é também uma noite de partilhas, onde tudo aquilo que vou dizer, aconteceu, são histórias reais da minha relação com a ansiedade e com a perturbação obsessivo-compulsiva desde pequenino e o meu próprio estigma com os psicólogos e com os psiquiatras, mas tudo com muita parvoíce pelo meio, porque foi mesmo assim que fui encarando as coisas ao longo dos anos", diz.

António Raminhos revela que este espetáculo "pretende contribuir para a desmistificação da doença mental", abordando o tema com alguma leveza em vez de o encarar com demasiada complexidade. "Julgo que falar com leveza deste tema ou da morte, não é tirar importância ao assunto, mas mostrar que não está a ganhar mais importância do que aquela que deve ter na nossa vida, porque são fases pelas quais todos passamos e é essa a perspetiva que pretendo levar. A ideia não é que as pessoas possam ficar com os meus medos, mas sim que possamos todos falar sobre eles, até porque tenho a certeza de que não sou o único", acrescenta.

Mais do que um espetáculo, workshop ou palestra, este é um espaço onde os espectadores também podem partilhar e tem sido essa a imagem de marca por onde tem passado. "O que tem de diferente é que no fim do espetáculo as pessoas podem ainda colocar perguntas e partilhar histórias e normalmente é isso que tem acontecido, porque a malta fica ali naquela conversa e partilha e é muito engraçado", diz o humorista.

Raminhos espera que os mirandelenses, e não só, marquem presença no espetáculo desta noite, até porque "será o único agendado para a região transmontana".

"Não sou eu, é a minha cabeça" tem início marcado para as 21 horas, no auditório do Centro Cultural de Mirandela.