Rancho gratuito para 3500 pessoas em Mirandela

Pelo segundo ano consecutivo, festival gastronómico volta a realizar-se em modo take-away e conta com 43 restaurantes aderentes.

No próximo dia 19 de fevereiro, cerca de 3500 pessoas podem ter à mesa para almoçar rancho de Mirandela confecionado por 43 restaurantes do concelho, sem custos para os consumidores.

A iguaria mirandelense - mistura de grão-de-bico com carnes, batata, massa e presunto - será paga aos restaurantes pelo Município que, pelo segundo ano consecutivo, entendeu ser a melhor forma para poder realizar a 6.ª edição do festival gastronómico do rancho, já que a pandemia ainda não permite o ajuntamento de milhares de pessoas, como acontecia outrora, no mercado municipal da cidade.

"Face ao sucesso do ano passado, com cerca de três mil refeições degustadas, lançamos novamente o desafio à restauração de ser em take-away e tivemos uma enorme adesão, superando mesmo o número de 2021", revela o vereador da câmara, Vítor Correia, que entende ser uma forma de apoiar o setor da restauração que tem sido muito penalizado com a pandemia".

As inscrições de participantes poderão ser feitas numa plataforma online do Município ou por telefone, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, e após a escolha do restaurante, o levantamento da refeição poderá ser feito no próprio estabelecimento, no dia 19 de fevereiro, entre as 10 horas e 15 horas, mediante a apresentação da inscrição e do documento pessoal de identificação. A inscrição garante exclusivamente uma dose por pessoa.

"Para além do preenchimento de um formulário online e de forma a alcançar toda a população, a autarquia e Associação Comercial e Industrial de Mirandela vão disponibilizar quatro linhas telefónicas para o efeito", acrescenta Vítor Correia.

Na cidade, é tradição o rancho fazer parte da ementa de toda a restauração, todas as quintas-feiras, dia da feira semanal.