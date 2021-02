Resgatado corpo do homem que estava desaparecido no rio Tua

Fernando Pires Hoje às 16:06 Facebook

Ao quinto de dia de buscas das autoridades, foi encontrado, ao início desta tarde, no rio Tua, próximo da aldeia de Vilarinho das Azenhas (Vila Flor), o corpo do homem, de 60 anos, vendedor ambulante, residente em Regodeiro, no concelho de Mirandela, que estava desaparecido, desde a noite de quarta-feira.

A viatura da vítima estava abandonada na ponte sobre o rio Tua, em Valverde da Gestosa (Mirandela), a mais de 30 quilómetros da sua residência e a cerca de 1,5 Km do local onde foi encontrado o corpo, cerca das 12,15 horas.

"Uma das equipas da GNR que estava no local, visualizou um pedaço do que indiciava ser uma peça de vestuário, a cerca de três metros da margem do rio, presa num ramo, e depois confirmou-se que se tratava de um corpo", conta o comandante da GNR de Mirandela, Hugo Torrado.

Os bombeiros voluntários de Mirandela, que também estiveram no local com uma embarcação, transportaram o cadáver para a delegação de Mirandela do Instituto de Medicina Legal, onde será realizada a autópsia para se tentar apurar as circunstâncias em que aconteceu esta morte, sendo que a vítima padecia de perturbações do foro psiquiátrico.

Nas operações de busca e salvamento, desde a passada quinta-feira, estiveram envolvidos cerca de três dezenas de militares da GNR e também os bombeiros voluntários de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros.