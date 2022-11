Restaurante de Mirandela representa Portugal em encontro gastronómico na Etiópia

O Flor de Sal é o único restaurante a representar Portugal na semana gastronómica luso-brasileira que está a decorrer até à próxima segunda-feira, em Addis Abeba, capital da Etiópia.

Uma iniciativa das embaixadas de Portugal e do Brasil, naquele país africano, no âmbito das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, e que estará focada nas gastronomias regionais de Trás-os-Montes e de São Salvador da Baía.

O proprietário do restaurante mirandelense revela como surgiu esta oportunidade. "O embaixador da Etiópia esteve em Mirandela, no Flor de Sal, e gostou muito da experiência gastronómica, entretanto também o levei a visitar uma quinta de produção de vinho, em Vale de Salgueiro, desde aí disse que já estava a prever esta iniciativa e que iria trazer uma chef brasileira, pelo que numa conversa com a embaixadora portuguesa foi decidido marcarmos presença e desenvolvida esta ação em conjunto com o Skylight Hotel onde estão programados cinco jantares e mais dois jantares nas residências oficiais dos embaixadores", conta Rui Paducho.

O restaurante Flor de Sal com o chef Bruno Cambado é o único a representar Portugal neste evento gastronómico internacional que vai apresentar pratos da cozinha transmontana. Para tal, Rui Paducho adianta alguns dos produtos regionais que levou na bagagem. "Vinhos, azeites, queijos, bolos de bacalhau, cuscos de Vinhais com legumes, milhas com tomate, pudim de castanhas e também trouxemos alheiras, mas tivemos que fazer alterações, dado que estamos num país em que a maioria da população não come carne de porco, trouxemos alheiras com carne de aves, principalmente de perdiz e de galo".

O proprietário do Flor de Sal acredita que esta participação no evento pode trazer "um impacto positivo" para o futuro do restaurante mirandelense. Estamos no caminho de consolidar uma estratégia de comida autêntica, transmontana e se o pudermos fazer fora, ainda melhor", diz.

O restaurante Flor de Sal nasceu em 2004 com uma proposta de cozinha de autor, "uma novidade que causou grande impacto e que levou muitas pessoas a Trás-os-Montes", afirma Rui Paducho.

Foi considerado em 2005 e 2006 um dos melhores restaurantes do país, com a atribuição do prémio "Garfo de Ouro" e a recomendação no Guia Michelin. "Estamos há um ano com o Flor de Sal e a nossa aposta agora é bem distinta: vamos às raízes da cozinha transmontana com preços locais para o cliente local", adianta.

A cozinha do Flor de Sal é uma homenagem à autenticidade dos sabores de Trás-os-Montes com apontamentos de modernidade: as carnes, o polvo servido em pote de ferro, o bacalhau, as alheiras. "Até já criamos uma carta só de várias alheiras certificadas", acrescenta Rui Paducho.