Restaurantes e cafés de Mirandela obrigados a fechar às 20 horas este fim-de-semana

Em situação normal, as festas em honra de Nossa Senhora do Amparo teriam as grandes atividades concentradas para esta sexta-feira, com a famosa "Noite dos Bombos, e sábado com a noite de fogo-de-artifício que junta, todos os anos, milhares de pessoas

No entanto, devido à pandemia, já há dois meses que a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes decidiu cancelar todas as festas e romarias dos nove concelhos que a integram.

Ainda assim, para precaver possíveis ajuntamentos em noites tão emblemáticas para os mirandelenses, o executivo da câmara reuniu com várias entidades e decidiu tomar medidas excecionais. "Optamos por fechar os estabelecimentos de restauração e bebidas, a partir das 20 horas, sexta e sábado, podendo apenas funcionar em regime de take-away", avança a presidente do Município, Júlia Rodrigues.

"Vivemos uma situação extraordinária em termos epidemiológicos e seria um risco acrescido vir muita gente de fora e seria difícil controlar possíveis focos de infeção", diz Rui Ferreira, delegado de saúde do concelho.

O comissário da PSP de Mirandela admite que estava preocupado com alguns posts que têm vindo a circular nas redes sociais, a incentivar à organização de vários grupos de pessoas para se juntarem naquela que seria a data da celebração da Noite dos Bombos. "Sei que é uma tradição muito antiga, mas não é boa altura para fazer. Vamos reforçar o efetivo com uma unidade especial de polícia", adianta José Pascoal,

Vários proprietários de restaurantes ainda reuniram com o executivo para que a medida não fosse avante, alegando que já estão a cumprir com as regras impostas pela DGS e que isso não seria exceção nessas duas noites. No entanto, a decisão parece ser irreversível.