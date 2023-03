Rio Tua em Mirandela palco do campeonato nacional de fundo em canoagem

Fernando Pimenta tenta conquistar o 14.º título consecutivo em K1. Fim de semana com mais de 40 provas e 1000 atletas inscritos.

É já no fim de semana que Mirandela acolhe o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, com cerca de 1000 atletas, adianta, em comunicado, a Federação Portuguesa da modalidade, que organiza a competição em conjunto com a Câmara Municipal e o Clube Fluvial de Mirandela.

Esta é uma "prova histórica na modalidade de canoagem em Portugal", uma vez que se trata da competição nacional que conta com "o maior número de participação de atletas entre todas as especialidades e conta ainda como os principais nomes da canoagem portuguesa", acrescenta a nota.

O Campeonato Nacional de Fundo é disputado em 42 categorias e conta com mais de 1000 atletas que representam 50 clubes de todo o continente e ilhas. Esta é uma prova que se disputa em circuito de 2000, 3000 e 5000 metros, dependendo da categoria com embarcações monolugares em K1 (kayak) C1 (canoa) e SUPC (Standupcanoe).

Portugal é o atual Campeão da Europa de K1 5000 metros com Fernando Pimenta, que já foi campeão do Mundo nesta distância, em 2017 e 2018, e que é o atual campeão nacional desta prova em K1 Sénior. É imbatível desde 2009, somando 14 títulos desde então.

Além de Pimenta, esta prova irá contar com a participação de alguns dos principais atletas Olímpicos, como João Ribeiro (SLBenfica), Emanuel Silva (CNMarecos) e ainda José Ramalho (CNPrado), que, no ano passado, juntamente com Fernando Pimenta, foram Campeões do Mundo de K2 Long Race em Maratona, em Ponte de Lima.

No feminino, Teresa Portela (SLBenfica), vencedora das últimas duas edições do Nacional de Fundo, irá tentar revalidar o título.

Beatriz Fernandes (CN Ponte de Lima) estrear-se-á no escalão sénior, tendo na época transata vencido para Portugal diversas medalhas internacionais com júnior em canoa, onde se destaca o Ouro no Mundial de Velocidade nas distâncias de C1 1000m e C1 200m e também Medalha de Ouro em C1 long race em Maratona, no Mundial de Maratona em Ponte de Lima.

Na Paracanoagem, está garantida a presença do Medalhado Olímpico Tokyo2020, Norberto Mourão.