São Silvestre de Mirandela conta com duas centenas de atletas

A cidade transmontana de Mirandela vai acolher, no próximo sábado, ao final da tarde, a Corrida de São Silvestre, organizada pelo Grupo Desportivo "Mirandela a Correr", com o apoio do Município.

Estão inscritos 220 atletas, um número que a organização considera "muito interessante", atendendo aos condicionalismos provocados pela evolução da pandemia da covid-19.

Para Hélder Silva, do Grupo "Mirandela a Correr", a prova também acaba por ser um desafio exigente para quem organiza um evento desta dimensão. "Esta situação pandémica obriga-nos a uma ginástica muito maior, desde o planeamento para o evento, na receção do atleta e na largada, obedece a regras muito apertadas em consonância com as entidades de saúde e proteção civil. Mas estamos muito empenhados em mostrar que é possível fazer este evento e que os atletas se sintam seguros", afirma.

A prova tem partida e chegada no Mercado Municipal local, será um percurso citadino de dez quilómetros, sem grandes dificuldades. "Não tem mais de 50 metros de desnível, é muito plano, pelo que os atletas que vêm para fazer tempo vão gostar muito", acredita Hélder Silva.

Entre os atletas inscritos, Rui Muga e Lucinda Moreira (a madrinha da prova), são alguns dos favoritos à vitória. Hélder Silva sublinha ainda a presença de muitos mirandelenses, que participam a título individual. "Nota-se que há cada vez mais pessoas a correr, a praticar exercício ao ar livre, talvez devido ao isolamento que esta pandemia exige, e esta prova tem mais pessoas de Mirandela do que nas anteriores edições".

E este é também um dos objetivos do Grupo Desportivo "Mirandela a Correr", que já tem 32 atletas federados. "Incentivar e sensibilizar para a importância da prática de exercício físico é o nosso lema", conclui Hélder Silva.

A corrida de São Silvestre começa, no sábado, às 18 horas e terá prémios monetários para os três primeiros classificados em masculinos e femininos.