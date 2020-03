Segundo caso de coronavírus em Mirandela. Tinha ligações ao primeiro

Fernando Pires Hoje às 16:31 Facebook

Está confirmado mais um caso de infeção com Covid-19 em Mirandela, o segundo registado nas últimas 48 horas na cidade transmontana.

Ao que o JN apurou, trata-se de um enfermeiro de 34 anos que exerce funções na Unidade Local de Saúde do Nordeste, e que também é jogador de futebol numa equipa do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança.

Faz parte da rede de contactos do primeiro caso positivo: um homem de 53 anos infetado durante uma recente viagem profissional à zona do Porto, onde realizou trabalhos num apartamento pertencente a um cliente também contaminado.

Perante estes casos, estão a ser seguidas as orientações da Direção-Geral de Saúde: os familiares diretos e os contactos mais recentes deste homem estão em quarentena.

São os primeiros dois casos positivos de coronavírus registados no distrito de Bragança, num total de 245 infetados no país todo, de acordo com o balanço desta manhã.

Para evitar que a epidemia se espalhe, a DGS reforça os conselhos relativos à prevenção: evitar contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória, lavar frequentemente as mãos, tapar o nariz e a boca quando se espirra ou tosse, e lavar as mãos pelo menos durante 20 segundos, regularmente.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), a autoridade de saúde pede que não se desloque às urgências, ligando sim para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).