Subiu para 57 o número de infetados em lar de Mirandela

Em dois lares do concelho, há agora 82 casos ativos, mais de 60% do número total de casos naquele concelho.

O lar de idosos "Bom Samaritano/Hospitel" da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela teve a confirmação, nas últimas horas, de mais seis infetados com o novo coronavírus, depois de conhecidos os resultados laboratoriais de vários utentes que tinham testado negativo, há cerca de duas semanas, revela o Provedor da instituição, Adérito Gomes.

Com estes casos positivos, sobe para 57 o número total de infetados naquela instituição, sendo 43 utentes e 14 funcionárias. Cinco utentes estão internados na enfermaria do hospital local, os restantes continuam na área covid do lar, no piso térreo do edifício, sem sintomas, ou com sintomas ligeiros.

Desde que foram detetados os primeiros casos, há duas semanas, há a lamentar três mortes associadas à covid-19.

Ainda no concelho de Mirandela, o lar de idosos do Centro Social e Paroquial da vila de Torre de Dona Chama regista ainda 25 pessoas infetadas - 20 utentes e 4 funcionárias - e já se registaram duas mortes, de utentes com idades a rondar os 90 anos que estavam internados na enfermaria do hospital de Mirandela.

Nestes dois equipamentos, há agora um total de 82 casos, o que representa mais de 60% do número total de casos ainda ativos no concelho de Mirandela, que, segundo o último boletim das autoridades de saúde, está agora nos 133 casos.