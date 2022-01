Subsídio da Câmara de Mirandela trava venda de igreja

Fernando Pires Hoje às 00:59 Facebook

Catorze mil euros para ajudar a pagar dívida a um arquiteto que trabalhou a pedido do padre do Cachão.

O executivo da Câmara Municipal de Mirandela aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio de 14. 300 euros à fábrica da Igreja da Paróquia de Santo Isidro, do Cachão, para esta poder travar a venda da igreja daquela aldeia do concelho de Mirandela, penhorada por uma dívida a um gabinete de arquitetura.

A atribuição desta verba será faseada em 15 prestações, a começar já no mês de fevereiro, precisamente o período de tempo que ficou estabelecido no acordo assinado, há um mês, entre as partes (advogado do gabinete e a comissão fabriqueira) depois de várias ameaças de que a igreja - registada como um armazém adaptado para templo religioso - fosse mesmo para venda.