Surto em lar de Mirandela aumenta para 34 infetados

Fernando Pires Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais seis utentes e duas funcionárias do Lar do Centro Social e Paroquial, da vila de Torre de Dona Chama, Mirandela, testaram positivo para a covid-19, aumentando para 34 o número total de infetados naquela instituição (26 utentes e 8 colaboradoras), informou o diretor, José Rodrigues.

Os oito novos casos positivos foram resultado da segunda bateria de testes realizados na instituição. Ainda esta quinta-feira ou amanhã, vão ser testados os anteriores casos já diagnosticados para se perceber se já existem recuperados da doença. Até ao momento, este surto de covid-19 já contabiliza três mortes.

Entretanto, no lar "Bom Samaritano/Hospitel" da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, depois da recuperação de 17 utentes, ainda continuam ativos 48 casos (28 utentes e 20 funcionárias).

No total, estes dois lares do concelho de Mirandela registam 82 infetados, mais de metade do total de casos ativos do concelho, que são agora 145.