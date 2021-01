Surto em lar de Mirandela com 67 infetados

Fernando Pires Hoje às 15:51 Facebook

No Lar Nossa Senhora da Paz, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, foram detetados 67 infetados com covid-19: 63 utentes e quatro funcionárias, revelou, esta quarta-feira, o Provedor da instituição.

Dos 88 utentes sujeitos a testes de despistagem, apenas 25 tiveram resultado negativo. A propagação do vírus foi bem mais rápida do que a que aconteceu, em novembro, no Lar "Bom Samaritano/Hospitel", também gerido pela Santa Casa. Na ocasião, o surto começou com 10 utentes infetados e, em três semanas, acabou por atingir 68 pessoas, causando a morte a sete utentes.

O provedor do Lar Nossa Senhora da Paz confessa ter ficado surpreendido com a rapidez desta rede de contágio. "Desta vez, à primeira foi muita gente atingida. Eventualmente estará aqui a nova estirpe do vírus", suspeita Adérito Gomes.

O provedor revela que os utentes já estão separados em duas alas, mas admite que irá existir muita dificuldade na gestão deste surto, mais pela falta de recursos humanos. "Estamos a gerir como podemos. Já recorremos à contratação externa para estas situações, mas espero poder contar com uma brigada de intervenção rápida da segurança social, que já foi solicitada. Mas ainda não sei com quantas funcionárias vamos poder contar, porque ainda vão ser testadas as que ainda não foram sujeitas ao rastreio", adianta Adérito Gomes.

Além destes 63 utentes infetados, e das quatro funcionárias, já no final da semana passada tinham testado positivo cinco funcionárias da cozinha da Santa Casa da Misericórdia, que funciona em instalações anexas ao Lar Nossa Senhora da Paz. A boa notícia é que todos os infetados estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Este surto acontece precisamente no dia em que começa a ser administrada a vacina contra a covid-19 aos utentes dos lares geridos pela Santa Casa da Misericórdia no concelho de Mirandela. Hoje, acontece nos lares de São Pedro Velho e de Vale de Salgueiro. Amanhã, no Lar Santa Ana e no Bom Samaritano e, no sábado, na Unidade de Cuidados Continuados.

Com este surto ativo, o Lar Nossa Senhora da Paz vê ser adiada a administração da vacina.