Trabalhador morre eletrocutado em Mirandela

Um homem de 36 anos morreu, eletrocutado, esta manhã, quando estava a realizar trabalhos de manutenção na rede elétrica de média tensão, no complexo Agro-Industrial do Cachão, no concelho de Mirandela.

Ainda não são conhecidos os pormenores sobre este caso que aconteceu, perto das 11 horas, mas, ao que o JN apurou, foram os colegas da empresa que está a efetuar os trabalhos que retiraram a vítima para o solo e alertaram as autoridades para o acidente.

Para o local, ainda foram acionados os meios de socorro, incluindo a equipa do helicóptero do INEM, mas já não foi possível salvar o trabalhador.