Trator faz terceira vítima mortal na mesma família em Mirandela

Fernando Pires 20 Junho 2020 às 01:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois filhos da septuagenária também já tinham morrido em acidentes com estas máquinas agrícolas.

Uma mulher de 75 anos perdeu a vida na sequência de um acidente com um trator agrícola, ao início da noite desta sexta-feira, na aldeia de Valongo das Meadas, concelho de Mirandela.

A vítima ainda foi socorrida, mas o óbito foi declarado no local. Ao que apurou o JN, a mulher tinha saído de casa a meio da tarde, conduzindo o trator para realizar trabalhos agrícolas num olival próximo daquela freguesia de Cabanelas.

Perto das 20 horas, o marido da vítima estranhou a demora em chegar a casa e deslocou-se ao terreno agrícola deparando-se com a mulher debaixo de uma das rodas. "O trator não chegou a capotar", revelou o comandante da GNR de Mirandela, Hugo Torrado..

O alerta foi dado perto das 21 horas, e foram acionados para o local 8 operacionais dos bombeiros de Mirandela com três viaturas, a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM e ainda o Heli do INEM sediado em Macedo de Cavaleiros.

No entanto, já nada havia a fazer, o óbito foi confirmado no local do acidente. Uma equipa da GNR de Mirandela tomou conta da ocorrência e recolheu indícios que possam ser fundamentais no apuramento das circunstâncias desta morte.

Esta é já a terceira vítima mortal na família, todas na sequência de acidentes com tratores agrícolas. Dois filhos desta mulher também já tinham perdido a vida, há alguns anos, em outros dois acidentes com tratores naquela aldeia de Valongo das Meadas.

No concelho de Mirandela, foi o segundo com mais acidentes com tratores nos últimos dois dias. Na quinta-feira, um homem de 76 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator agrícola, na aldeia de Franco.