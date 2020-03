Três agentes da PSP em Mirandela infetados com Covid-19

Fernando Pires Hoje às 18:36 Facebook

Comandante distrital da PSP de Bragança diz que não há razão para alarme porque os três agentes "já estavam em casa".

Já são três os agentes da PSP de Mirandela que testaram positivo ao novo coronavírus. O primeiro caso foi conhecido no início desta semana, atingindo um profissional daquela força de segurança, de 58 anos, que presta serviço na esquadra de Mirandela, mas que reside na cidade de Bragança.

Já nas últimas horas, foram confirmados mais dois resultados positivos a agentes da mesma esquadra: um de 43 e outro de 52 anos. Esta situação está a provocar alguma preocupação entre o efetivo daquela esquadra, que comporta cerca de meia centena de polícias, pelo receio de contágio.

Ainda assim, o comandante distrital da PSP de Bragança entende que não deve haver razão para alarmismos. "Desde o início que estamos e a agir em estreita colaboração com as autoridades de saúde, até porque tínhamos conhecimento da cadeia de contacto e os três elementos em causa já estavam em casa, pelo que não há nenhum problema na esquadra de Mirandela", afirma José Carlos Neto.

Apesar de admitir que estes casos possam estar a causar preocupação no seio de alguns agentes, o comandante distrital da PSP diz que não há razão nenhuma para tomar medidas mais drásticas. "As medidas que estamos a implementar são de segurança extrema, com os elementos que exercem funções no espaço administrativo a trabalharem dia sim, dia não, tal como os agentes que fazem serviço no exterior estão a fazer os turnos com as devidas precauções com as viaturas a serem desinfetadas sempre que há uma mudança dos turnos", adianta.

Para além disso, acrescenta José Carlos Neto, os profissionais estão avisados para colocarem em prática várias regras nas suas rotinas diárias. "Ao chegarem a casa devem retirar a farda usada nesse dia e não voltar a utilizá-la no turno seguinte", é um dos exemplos avançados pelo comandante da PSP do distrito de Bragança.

José Carlos Neto revela ainda que, nos próximos dias vai ser distribuído pelos elementos da PSP mais material de proteção e segurança. O comandante daquela força de segurança reforça a ideia de que não há razão para alarme. "Estamos confiantes, disciplinados e muito atentos às medidas de auto-proteção", assegura.