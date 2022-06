Homem morre em acidente com trator em Mirandela

Um homem de 58 anos, morreu, esta tarde, e outro com 47 anos sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de um acidente com um trator, num caminho rural na Quinta da Raposa, na freguesia de Carvalhais, ​​​​​​​concelho de Mirandela, confirmou ao JN, o comandante dos bombeiros voluntários de Mirandela.

O alerta foi dado, cerca das 13,45 horas. "Quando chegamos ao local, deparamo-nos com um homem caído no chão ao lado do trator, em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram efectuadas manobras de reanimação, mas já não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local pela equipa médica do Heli do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros que, entretanto, foi acionado", adianta Luís Carlos Soares.

A outra vítima deste acidente foi transportada ao serviço de urgência do hospital de Mirandela, onde está em observação e a realizar exames complementares de diagnóstico. "Tinha apenas ferimentos ligeiros depois de ter saltado do trator", esclarece Luís Carlos Soares.

São ainda desconhecidas as circunstâncias em que aconteceu o acidente, mas tudo indica que os dois funcionários da "Quinta da Raposa" seguiam no trator no caminho rural, quando, por razões ainda por apurar, a máquina agrícola entrou em despiste, seguido de capotamento que atirou o trator para uma ribanceira.

Os militares da GNR de Mirandela que estiveram no local, remeteram os factos para o Ministério Público para se proceder à investigação deste acidente.

No local, estiveram 12 operacionais, entre bombeiros e equipa médica do INEM, quatro viaturas e o helicóptero.

Segundo dados da GNR, até 30 de abril deste ano, em Portugal, o distrito de Bragança era o que registava o maior número de vítimas mortais em acidentes com tratores agrícolas, com quatro pessoas a perderem a vida, como resultado de 15 acidentes. Havia ainda um ferido grave e três ligeiros.