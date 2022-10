Vídeo promocional de Trás-os-Montes premiado no festival internacional de cinema de turismo

"Somos parte do que nos rodeia" é o título do vídeo de promoção territorial da região transmontana, que levou a empresa Portugal NTN a ganhar o prémio de melhor vídeo promocional, na categoria de Empresa de Animação Turística, no Festival Internacional de Cinema e Turismo ART&TUR, que terminou, na sexta-feira, em Ourém.

O vídeo transmite uma mensagem intimista que reflete a forma como a empresa sente e trabalha o território, caracterizando as comunidades pela simplicidade, como "guardadoras de rebanhos, de culturas e tradições ancestrais, poetas da natureza que partilham os segredos das mãos calejadas pela sabedoria e pelo tempo, que produzem sabores únicos, autênticos", explica Domingos Pires, da empresa sediada em Mirandela.

O filme, produzido exclusivamente com recursos próprios, usou como cenário da atividade parte do território onde opera, nos distritos de Bragança e Vila Real, nomeadamente, os municípios de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, integrados no Parque Natural Regional do Vale do Tua, e os municípios de Valpaços, Macedo de Cavaleiros, Chaves, Vila Pouca de Aguiar e Sabrosa.

PUB

Domingos Pires não esconde a satisfação pelo prémio conquistado. "Já foi uma grande vitória termos sido selecionados para a final, mas ganhar o prémio de Melhor Vídeo Empresas de Animação Turística deixa-nos muito felizes, porque é mais uma área da empresa, a equipa de Comunicação e Multimédia, que se destaca pela qualidade", afirma este sócio-gerente da empresa que também é protagonista do vídeo, juntamente com João Neves. "Nós somos parte da identidade da nossa empresa e somos também o resultado do que o nosso território nos faz sentir, somos parte integrante do que nos rodeia", refere.

Desta comunhão com o território resulta a imagem que a Portugal NTN, nos seus sete anos de existência, sempre defendeu e promoveu. "Somos, verdadeiramente, parte do que nos rodeia", acrescenta Domingos Pires, duplamente satisfeito com este reconhecimento internacional, "porque promove, em simultâneo, a empresa e esta nossa vertente de comunicação e promoção da região onde desenvolvemos 80% do nosso trabalho", adianta.

A empresa apostou nos últimos anos na comunicação e na diversificação das ferramentas usadas para promover o território, que já se tornaram em mais um produto que a empresa oferece, nomeadamente os vídeos promocionais e as aplicações para telemóveis. "Contratamos, dentro do nosso território, recursos humanos qualificados, que asseguram esta componente da empresa e que, como vimos com este prémio conquistado num Festival Internacional, trabalham ao nível dos melhores do país", refere João Neves.

Empresa exemplar na relação laboral

A Portugal NTN (Naturthoughts-Turismo de Natureza, Lda) dá várias regalias aos trabalhadores para que os clientes "não sejam os únicos a sentirem-se felizes", sublinha Domingos Pires.

O lema da empresa é ter trabalhadores felizes. Daí o conjunto de regalias: ninguém trabalha na sexta-feira à tarde nem na última sexta-feira de cada mês; os horários são flexíveis e é o trabalhador que o define em função das ações a realizar; o trabalhador também participa na escolha de todo o equipamento que a empresa põe ao seu dispor; a formação específica está garantida e é paga a 100% pela empresa; os salários são "acima da média" do setor; há um seguro de saúde adicional e o subsídio de alimentação é de 7,63 euros; se o colaborador corresponder, está assegurado um aumento salarial de três em três anos; nas férias e no Natal, há prémios de produtividade. Recentemente aumentou as regalias, atribuindo um subsídio de 500 euros ao nascimento dos filhos dos colaboradores.

Empregam agora dez pessoas a tempo inteiro, repartidas por três áreas de negócio: Consulting, para conceção e implementação de percursos pedestres homologados, centros de cycling e de trail running. Neste segmento, desenvolvem também uma aplicação móvel (Feel) para o turismo em geral e, em particular, para percursos pedestres acessíveis, inclusivos e sensoriais. São ainda produzidos conteúdos e imagem relativos aos territórios onde decorrem as atividades.

Um segundo segmento, designado por Walking, visa a elaboração de programas estruturados, com a duração de 1 a 15 dias, com foco nas caminhadas e em experiências ligadas aos produtos endógenos da região.

Por último, a área de Adventure leva os clientes à prática de "trekking", "team building" e workshops ligados às atividades em montanha.