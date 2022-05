Mogadouro atribui cinco mil euros a empresas por cada novo posto de trabalho

Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara suporta ainda os custos com a Segurança Social para novas contratações sem termo.

O município de Mogadouro vai atribuir cinco mil euros às empresas por cada nova contratação sem termo, propondo-se ainda a suportar os custos com a Segurança Social, disse esta segunda-feira o presidente da câmara.

"A base de cálculo para contribuição da Segurança Social por cada novo posto de trabalho criado tem por base um vencimento bruto equivalente ao máximo de mil euros/mês, por um período mínimo de cinco anos. Para além deste montante, serão ainda atribuídos 5000 euros por cada nova contratação sem termo", explicou António Pimentel.

De acordo com o autarca, a criação de emprego não precário e a criação de emprego que apoie as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou outras com fins públicos são os objetivos principais do regulamento.

Segundo o Regulamento de Apoio ao Investimento e Criação de Emprego do Município de Mogadouro, "são consideradas de interesse municipal as iniciativas empresariais que visem a promoção e a realização de uma atividade económica da qual resulte desenvolvimento para o concelho".

Estas iniciativas empresariais, de acordo com o estipulado no regulamento, podem ser de caráter agrícola, comercial, industrial e turísticas.

Os apoios previstos terão de ser entregues nos Serviços Sociais do município durante os seis meses que se seguirem à admissão do novo trabalhador, ou à assinatura do Termo de Aceitação de uma nova operação de investimento cofinanciada por fundos públicos.

PUB

Este regulamento poderá ser consultado na página oficial na internet do município de Mogadouro.