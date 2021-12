Acidente faz um morto e um ferido grave no Mogadouro

JN/Agências Ontem às 23:25 Facebook

Um morto e ferido grave é o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida esta sexta-feira na Estrada Nacional (EN 219), que liga Mogadouro a Vimioso.

"Tratou-se de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiro, ocorrida na EN 219 do resultou um morto, um homem de 26 anos e um ferido grave, um outro homem com 58 anos", explicou o major Hernâni Martins do comando distrital da GNR de Bragança

O alerta foi dado às 17.04 horas. O ferido grave foi transportado pelos bombeiros para a Unidade Hospital de Bragança.

No local do acidente estiveram 11 bombeiros que foram apoiados por cinco viaturas, aos que se juntou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e ainda Proteção Civil municipal.

O Núcleo de Investigação de Crimes e Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Bragança, tomou conta da ocorrência.