Cães que atacaram rebanho em Mogadouro ainda por localizar

Glória Lopes Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco ovelhas mortas é o resultado de um ataque de cães a um rebanho no concelho de Mogadouro, na quinta-feira.

Segundo a GNR de Bragança, o proprietário do rebanho indicou que o ataque foi perpetrado por três cães.

"Ainda não localizamos os cães, estamos a averiguar, pelo que não podemos para já adiantar se se trata de cães selvagens ou não. O prejuízo do pastor é relevante", explicou Hernâni Martins, do gabinete de Relações Públicas do comando da GNR de Bragança, dando ainda conta que nos últimos tempos não têm existido queixas relativas a ataques por parte de cães.

Na quinta-feira, um grupo de cães vadios atacou um rebanho nas imediações da vila de Mogadouro, provocando a morte a cinco ovelhas e deixando "gravemente" feridas outras sete.