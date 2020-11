Duas utentes infetadas morreram num lar em Mogadouro

Glória Lopes Hoje às 15:27 Facebook

Duas mulheres, de 86 e 85 anos, infetadas com covid-19, morreram esta quarta-feira no lar de idosos de Vilarinho dos Galegos, no concelho de Mogadouro. Ambas as utentes sofriam de outras patologias associadas à idade.

A notícia foi confirmada ao JN por fonte ligada à Saúde Pública. O lar em causa, cujo primeiro caso foi diagnosticado a 21 de outubro, chegou a ter 14 idosos infetados, num total de 18 utentes institucionalizados, bem como seis dos 10 funcionários.

Logo desde o início foi acionado o plano de contingência: separaram-se os positivos dos negativos e procedeu-se à desinfeção das instalações da instituição.

No distrito de Bragança, já perderam a vida 58 pessoas infetadas com covid-19. Mogadouro tem atualmente 86 casos ativos e faz parte da lista dos 121 a nível nacional considerados concelhos de risco elevado.