Homem ferido com tiro durante caçada em Mogadouro

Um caçador de Mogadouro ficou ferido durante um acidente de caça cerca das 11.50 horas desta terça-feira, nas proximidades da freguesia de Peredo de Bemposta, naquele concelho.

O homem de 57 anos foi atingido numa anca por um disparo acidental por parte do seu companheiro de caça, com 50 anos. O alerta foi dado por populares.

"O ferido foi transportado numa viatura particular até uma zona onde era aguardado pelas equipas de socorro dos bombeiros", referiu uma fonte dos Bombeiros de Mogadouro.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionado para transportar a vítima para o Hospital de Bragança, onde recebeu tratamento e teve alta durante esta tarde. "Trata-se de um ferimento leve, visto que o caçador foi atingido por um disparo acidental feito a grande distância", deu conta uma fonte do comando da GNR desta cidade.

Ao que o Jornal de Notícias apurou, os dois caçadores envolvidos no acidente são amigos e companheiros de caça há vários anos.

Entre os meios de socorro e resgate da vítima estiveram ainda uma ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde local.