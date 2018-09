Antigo engenho explosivo encontrado num descampado em Mogadouro

Glória Lopes Hoje às 12:13 Facebook

A GNR localizou, na segunda-feira, um "engenho explosivo" em Mogadouro, Bragança, na sequência de umadenuncia de um popular para o posto territorial desta vila.

Na sequência do alerta do popular, a GNR deslocou-se a um descampado na localidade de Valverde, onde confirmou a localização de um objeto de metal, que tudo indica ser "uma granada antiga". Fonte do comando de Bragança referiu que "foram tomadas as medias de segurança adequadas",

Foi mobilizada para o local uma equipa de Inativação de Engenhos Explosivos do comando Territorial de Vila Real, "que procedeu à identificação e inativação do engenho explosivo, que estava abandonado, provavelmente há muito tempo, face ao seu estado de degradação", explicou o major Alexandre Azevedo, do gabinete de relações públicas da GNR de Bragança.