Despiste causa um ferido grave junto a Mogadouro

Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Um ferido "em estado grave" é o resultado de um acidente de viação ocorrido esta sexta-feira, no nó de acesso ao Itinerário Complementar (IC5), junto ao nó de Mogadouro.

"Tratou-se de um despiste seguido de capotamento. A viatura ligeira circulava no sentido Miranda do Douro - Mogadouro, tendo resultado um ferido em estado grave", disse o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.

A vítima é um homem na casa dos 40 anos que foi transportado para a Unidade Hospitalar de Bragança.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 17 horas.

No local esteve uma ambulância do corpo de bombeiros de Mogadouro e outra de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR tomou conta da ocorrência.