Granizo do tamanho de "bolas de pingue-pongue" causa danos em Mogadouro

Uma forte trovoada acompanhada de chuva e granizo provocou, este sábado, danos avultados, sobretudo na agricultura, em vários locais do concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança.

Segundo José Carrasco, comandante dos bombeiros de Mogadouro, os operacionais foram "solicitados para várias ocorrências em vários pontos do concelho", acrescentando que os maiores prejuízos relatados foram ao nível das culturas agrícolas, nomeadamente vinhas, olivais e soutos.

O presidente da Câmara de Mogadouro disse à agência Lusa que os prejuízos provocados pela trovoada, chuva e granizo que se registaram durante a tarde são "muito avultados", não só na vila de Mogadouro, mas em grande parte do concelho com o mesmo nome.

"Eu nunca tinha visto pedras de granizo deste tamanho. Agora a nossa preocupação é estar com os nossos agricultores que viram as suas culturas perdidas", concretizou Francisco Guimarães, acrescentando que as pedras eram quase do tamanho de "ovos de galinha".

O presidente da junta de freguesia de Tó, no norte do concelho, António Marcos, descreveu por seu turno que os pedaços de granizo que caíram na aldeia durante cerca de uma hora eram semelhantes a "bolas de pingue-pongue".

As pedras de granizo, ainda visíveis em vários pontos da vila, onde decorre o festival Terra Transmontana, foram fotografados pelos habitantes do concelho e partilhados nas redes sociais.

Na aldeia de Cabreira, no concelho bragantino de Alfândega da Fé, registaram-se várias inundações em garagens e habitações, porque trovoada criou um grande caudal que arrastou grandes quantidades de água e terra para a ruas. Foram enviados para o local 21 operacionais para tratar das limpezas, disse o comandante dos Bombeiros locais, João Martins.

Aviso laranja em Bragança

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja até às 20 horas deste sábado para o distrito de Bragança, devido à precipitação e possibilidade de ocorrência de trovoadas, uma instabilidade climática considerada "normal" pelos meteorologistas, com melhorias a partir de domingo.

A instabilidade prevista para as regiões do Norte e centro levou inicialmente o IPMA a emitir um aviso amarelo, que se transformou mais tarde em laranja devido às condições meteorológicas registadas. O fenómeno, que não era totalmente inesperado, está a ser provocado por uma depressão que se encontra sobre Portugal Continental, e que "irá gradualmente deslocar-se para leste, mais para o interior da Península Ibérica", adiantou à Lusa o meteorologista Bruno Café.