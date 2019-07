Vitivinicultores afetados pelo granizo podem pedir apoio até 31 de agosto

Hoje às 18:56 Facebook

Os vitivinicultores do concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, com prejuízos devido às trovoadas, chuva e granizo forte que ocorreram em meados deste mês podem pedir apoio até 15 euros por hectare afetado até ao dia 31 de agosto.

Em despacho publicado em Diário da República (DR), o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, refere que "o montante máximo de apoio a conceder, sob a forma de subvenção não reembolsável, é fixado em 15 euros por hectare de área de vinha afetada, e consiste no pagamento de despesas realizadas, para efeitos de minimização dos prejuízos causados, com a aquisição de adubos foliares com elevada percentagem de cálcio".

