Lar em Mogadouro com 20 infetados pelo novo coronavírus

Um surto de covid-19 no Lar Avó Guilhermina, em Vilarinhos dos Galegos, no concelho de Mogadouro, com 20 casos positivos está a preocupar as autoridades da saúde pública do distrito de Bragança.

A instituição apoia um total de 18 idosos, dos quais 14 testaram positivo ao novo coronavírus, bem como seis dos 10 funcionários. Segundo uma fonte da saúde pública de Mogadouro, os idosos e os funcionários "estão assintomáticos".

Entretanto, os utentes infetados e não infetados foram instalados em alas diferentes do lar "para evitar qualquer tipo de contacto", indicou a mesma fonte.

A situação já está a ser acompanhada pela Proteção Civil Municipal e pela câmara.

Entretanto, foram acionadas equipas de emergência para acompanhar os idosos, nomeadamente a equipa de intervenção rápida distrital da Cruz Vermelha Portuguesa, que dispõe de médicos, enfermeiros e auxiliares.