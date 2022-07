Mogadouro aposta no Festival da Terra Transmontana para divulgar o concelho

O município de Mogadouro quer atrair mais público ao Festival da Terra Transmontana, que se realiza no castelo desta vila entre sexta-feira e domingo. Este ano, uma das grandes apostas será o desfile etnográfico, que será maior, com a participação de todas as freguesias do concelho.

O evento já é reconhecido como uma referência no cartaz de eventos culturais do nordeste, mas o presidente da Câmara, António Pimentel, acredita quês este ano "o bom cartaz musical e as participações gastronómicas serão bons motivos" para ir a Mogadouro.

O município investe entre 70 a 80 mil euros para animar a vila com uma forte componente lúdica, onde domina a música folk e de expressão tradicional, com a atuação de grupos de pauliteiros, caretos, gaiteiros e muitas animações e figurantes. "Queremos dar continuidade aos eventos do município, não podemos andar a mudar de ano para ano. O efémero não tem pernas para andar", acrescentou António Pimentel.

Além de servir como escaparate para a riqueza e a diversidade da cultura local, o festival é também uma oportunidade para dar a conhecer a gastronomia regional, que estará presente nas tasquinhas, permitindo assim que todos tenham acesso às iguarias transmontanas.

O artesanato e os produtos típicos da região também estarão presentes no certame.

Este ano o Festival terá como tema central a celebração dos 750 anos do foral de Mogadouro, outorgado por D. Afonso III, em 1272, estando previstos vários momentos dedicados a lembrar e honrar a história dos ancestrais mogadourenses.

Para o autarca, o Festival da Terra Transmontana é "uma excelente oportunidade para divulgar a cultura, o património, a gastronomia, o artesanato, o turismo e comércio do concelho" por isso está empenhado em que tenha cada vez mais "um cariz agregador e dinâmico".