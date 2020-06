Mogadouro cria fundo de 200 mil euros para ajudar microempresas

Glória Lopes Hoje às 20:48 Facebook

A Câmara Municipal de Mogadouro criou um fundo de emergência municipal de apoio às microempresas do concelho no valor de 200 mil euros, que se destina às que têm menos de 10 trabalhadores.

Trata-se de uma ajuda financeira no valor de 750 euros por cada empresário para apoiar o setor numa altura em que se prevê um agravamento das condições económicas resultado do contexto da pandemia covid-19, tanto mais que muitas dessas empresas foram obrigadas a encerrar. Só se podem candidatar as microempresas que até 31 de dezembro de 2019 tinham um volume de negócios inferior a 80 mil euros e são obrigadas a manter os postos de trabalho até ao final de 2020, adiantou fonte do município.

A câmara está ainda a ajudar as famílias mais carenciadas através da atribuição de vales para a aquisição de bens alimentares e produtos de higiene pessoal e habitacional de primeira necessidade.