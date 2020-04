Mogadouro investe 340 mil euros para intervenções em fortificações e sítios arqueológicos

Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Mogadouro viu aprovada uma candidatura no valor de 340 mil euros destinados a intervenções em fortificações e sítios arqueológicos do Castelo dos Mouros e Castelo de Oleiros.

"A candidatura de 340 mil euros é destinada à reabilitação e intervenção nos sítios fortificados e arqueológicos do Castelo dos Mouros, em Vilarinho dos Galegos, e do Castelo de Olheiros, situado entre as freguesias de Urrós e Bemposta, em pleno Douro internacional", disse o vice-presidente da câmara de Mogadouro, Evaristo Neves.

Destes 340 mil euros, financiados a 85% pelo Programa Operacional Norte, 50 mil euros estão destinados à componente interativa para a criação e conceção de painéis e aplicações para telemóveis e tabletes, um trabalho que será desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Bragança.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes