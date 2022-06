Mogadouro quer 3% da nova central fotovoltaica

Município só dá pareceres favoráveis aos novos projetos de investimento se receber uma contrapartida sobre a produção de energia solar

O presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel, reclama para o município 3% de produção de energia solar das centrais fotovoltaicas que vierem a ser instaladas no concelho, onde já existem duas (uma já a produzir e outra que será ligada à rede em breve). "Chegou informação à Câmara que está a perspectivar-se uma outra central, sete vezes maior do que de Mogadouro, que já produz energia. A nova abrangerá toda a área de planalto do concelho, entre Tó e Santiago", explicou esta sexta-feira ao JN António Pimentel, sublinhando que tem conhecimento que ocupará "centenas de hectares de terrenos, já negociados para comprar ou arrendar".

As centrais fotovoltaicas de Mogadouro e de Mina de Tó, uma lado da outra, são propriedade de grupo suíço Smartenergy e Edisun Power, o mesmo que agora pretende avançar para a terceira, revelou o edil.