Mulher desaparecida em Mogadouro foi encontrada com vida

Foi encontrada com vida esta tarde de quinta-feira a mulher, com cerca de 50 anos, que estava dada como desaparecida na localidade de Castelo Branco, em Mogadouro, desde a hora de almoço de quarta-feira.

Uma fonte da GNR indicou que a mulher, que sofre de perturbações do foro psicológico, estava numa zona próxima da localidade, na Estrada Nacional 221, onde vive com a mãe e uma irmã.

As buscas foram acionadas após a irmã da vítima ter alertado as autoridades do seu desaparecimento. A mulher foi transportada para a Urgência Básica de Mogadouro, por precaução. Tudo indicava que se encontra bem de saúde, disse uma fonte ao JN.

As buscas foram realizadas durante dois dias e chegaram a envolver equipas de resgate com mais de mais de duas dezenas de elementos dos Bombeiros de Mogadouro e da GNR, bem como cães pisteiros e drones.