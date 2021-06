Mulher ferida com gravidade em acidente de trator em Mogadouro

JN/Agências Hoje às 22:34 Facebook

Uma mulher de 47 anos ficou, esta quarta-feira, gravemente ferida na sequência de um acidente que envolveu um trator, na localidade de Castelo Branco, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.

"O trator ao sair de uma cominho rural, para dar entrada na Estrada Nacional (EN 221) , numa zona com declive, poderá ter sofrido uma falha mecânica e que faz com a operadora fosse cuspida do assento", disse o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco, à agência Lusa.

A vítima acabou por ser transportada para o Hospital de Bragança.

O alerta foi dado cerca das 19.30 horas.

No local do acidente estiveram 11 bombeiros apoiados por uma ambulâncias a que se juntaram as equipas médicas e de enfermagem da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.