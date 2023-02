Queda de neve deixa alunos sem aulas em Mogadouro

Glória Lopes Hoje às 12:06, atualizado às 12:18 Facebook

A neve encerrou, esta manhã de quinta-feira, as escolas de Mogadouro, no distrito de Bragança, dadas as dificuldades de circulação nas estradas. A Proteção Civil municipal está a trabalhar na desobstrução de vias de acesso às aldeias e a localidades do concelho.

"Tivemos de limpar a neve em vias da vila e do resto do concelho para permitir o acesso a centro de saúde, aos cuidados continuados e aos lares. Neste momento estamos a proceder à desobstrução das vias municipais", descreveu o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel.

No terreno, estão cerca de 30 trabalhadores afetos à Proteção Civil Municipal e várias máquinas de rasto e retroescavadoras.

"A queda de neve foi intensa, mas, como está sol, vai derreter. Causou transtornos e tivemos de disponibilizar transporte para levar o almoço aos utentes da Santa Casa da Misericórdia e de outros centros de dia", explicou o autarca indicando ainda que vai ser espalhado sal nas zonas onde há gelo.

Por volta da hora do almoço, a maioria das estradas estava transitável, ainda que com trânsito condicionado.