Número de casos em dois lares em Mogadouro continua a subir

O número de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Lar de Bemposta, no concelho de Mogadouro, subiu para 31, sendo que 24 são utentes e sete funcionários. Já no Lar de Urrós, o número de casos subiu para 17, os seus 13 utentes e quatro das 13 funcionárias.

"Temos no total 29 utentes, sendo que 24 testaram positivo para o novo coronavírus. No total de 17 funcionários, sete estão igualmente positivos. Todos os utentes e funcionários infetados estão assintomáticos e até ao momento não necessitaram de apoio médico", explicou o vice-presidente da instituição, José Luís Cordeiro.

Segundo os responsáveis por aquela instituição social do distrito de Bragança, todos os utentes e funcionários estão vacinados já com a segunda dose da vacina contra a covid-19 desde fevereiro.

Já no Lar de Urrós, "temos no total 13 utentes, sendo que todos testaram positivo para o novo coronavírus, e 13 funcionários, quatro também testaram positivo para a infeção" pelo coronavírus, disse a diretora técnica Rita Carrasco.

Tal como no outro lar, todos os utentes estão assintomáticos.

Com este surto, tiveram de ser feitas algumas alterações ao funcionamento da instituição com supervisão da Saúde Pública e Segurança Social.

Ambos os lares foram desinfetados e encontram-se a seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente boletim epidemiológico emitido esta quarta-feira pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, o concelho de Mogadouro regista 57 casos de covid-19.