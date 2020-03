Dois casos positivos de Covid-19 preocupam população idosa de Torre de Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 17:59 Facebook

A confirmação de dois casos positivos do novo coronavírus em Torre de Moncorvo está a preocupar a população das aldeias do concelho, onde residem sobretudo idosos.

Em Felgar trata-se de uma mulher com 66 anos, funcionária do agrupamento de escolas, que está internada no Hospital de Mirandela há vários dias, "em situação estável e sem recurso a ventilação", segundo o presidente da União das Freguesias de Felgar e Souto da Velha, Vítor Vieira, que está a acompanhar a situação diariamente. A doente tem outras patologias de saúde e o caso está a ser monitorizado, nomeadamente os contactos que possa ter estabelecido.

O outro caso positivo é de Carviçais, um emigrante, que está em tratamento. O presidente da junta de freguesia de Carviçais, Francisco Braz, referiu que estão a ser seguidos todos os procedimentos recomendados pela Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento, não foi possível contactar o presidente da câmara de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves. Uma fonte oficial do município remeteu ao JN os comunicados que têm sido divulgados junto da população do concelho, onde há alguns dias foi ativado o Plano Municipal de Emergência e se pede para a população para permanecer em casa e com serenidade.

O município já procedeu à desinfeção das ruas e espaços públicos da vila e de todas as aldeias. Seguem-se os contentores de resíduos sólidos urbanos, incluindo pegas e tampas. Diariamente, vários carros circulam pelo concelho e transmitem mensagens sonoras, onde pedem aos cidadãos para permanecerem nas suas casas e só saírem em caso de necessidade.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela DGS estão confirmados 22 casos no distrito, nomeadamente 19 no concelho de Bragança, cinco no concelho de Mirandela e três no de Macedo de Cavaleiros. O JN sabe que Torre de Moncorvo (2), Alfândega da Fé (1), Freixo de Espada à Cinta (1) têm também casos confirmados.