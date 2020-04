Dois dos 13 utentes dos Cuidados Continuados de Moncorvo vão ser hospitalizados

Glória Lopes Hoje às 22:22 Facebook

Maioria dos Utentes dos Cuidados Continuados de Moncorvo que testaram positivo ao novo coronavírus ficam em isolamento na instituição.

Dois dos 13 utentes em convalescença na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) da Santa Casa da Misericórdia de Torre de Moncorvo, que testaram positivo à Covid-19, vão ser transportados para o Hospital de Mirandela, os restantes 11 vão manter-se na instituição em isolamento e encontram-se "estáveis", indicou uma fonte do Centro de Saúde daquela vila. A UCC dispõe de condições para manter os doentes infetados no local. Esta determinação foi decidida numa reunião realizada esta tarde de sábado entre os responsáveis da Santa Casa, o presidente da câmara municipal e as autoridades de saúde pública locais e distritais.

Também com teste positivo está ainda um funcionário daquela unidade, que também ficará em isolamento. Foi ainda solicitado à Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) a realização de testes com zaragato a seis funcionários dos cuidados continuados.

Os testes de despistagem do coronavírus foram realizados na UCC de Torre de Moncorvo pela Saúde Pública da ULSNE entre terça e quinta-feira, depois de um enfermeiro que lá trabalha ter testado positivo à Covid-19. O mesmo profissional fazia serviço no lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa, onde já morreram quatro dos 52 utentes infetados com coronavírus.