Especulação sobre possíveis casos de infeção por coronavírus assusta população

Não se confirmou o caso de infeção por coronavírus (COVID-19) na aldeia de Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo, apesar de a população idosa daquela aldeia e de outras do concelho estar bastante assustada com a suspeita relacionada com um emigrante que regressou há pouco tempo à localidade e que quarta-feira havia sido confirmado por uma fonte da Unidade Local de Saúde de Bragança.

O "Jornal de Notícias" contatou o presidente da junta de freguesia de Carviçais, Francisco Braz, que não desmentiu a existência do caso. Por outro lado, a responsável pela Saúde Pública Distrital recusa-se a dar informações porque a veiculação dos dados cabe à Direção-Geral da Saúde, cuja página na internet não faz menção aos concelhos com menos de três casos positivos.

No concelho de Torre de Moncorvo confirma-se apenas um caso positivo, o de uma mulher, de 66 anos, funcionária do agrupamento de escolas, que está internada no Hospital de Mirandela há vários dias "em situação estável e sem recurso a ventilação", segundo o presidente da União das Freguesias de Felgar e Souto da Velha, Vítor Vieira, que está a acompanhar a situação diariamente. A doente tem outras patologias de saúde e o caso está a ser monitorizado, nomeadamente os contactos que possa ter estabelecido.