Exploração das minas de ferro de Torre de Moncorvo retomada dentro de duas semanas

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo informou esta terça-feira que a exploração das minas de ferro, situadas na União de Freguesias de Felgar e Souto da Velha, desativadas há mais de 30 anos, será retomada dentro de duas semanas.

Ainda segundo a fonte daquela autarquia, a retoma da atividade "vai permitir a exportação, até ao final deste ano, de cerca de 200 mil toneladas de agregado de ferro".

Esta terça-feira o consultor da entidade que detém a concessão, a Aethel Mining, Carlos Guerra, e o presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, visitaram o Cabeço da Mua para assistir aos primeiros testes realizados à maquinaria já instalada no local. Tratou-se da afinação das máquinas na sequência que vão ter de trabalhar. Nestas duas semanas será tudo testado e alinhado para começar a exploração.

O minério é explorado e britado no local e depois será transportado para os portos de mar, nomeadamente o de Leixões, de onde seguirá para o seu destino.

As minas do Cabeço da Mua estão desativadas desde a década de 80 do século XX. O novo projeto é descrito pelo município de Torre de Moncorvo como um "projeto verde" dadas as preocupações ambientais.