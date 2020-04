Granizo destruiu produção de pêssego no Vale da Vilariça

Glória Lopes Hoje às 14:18 Facebook

Intempérie de domingo deixou fruta sem condições de ser vendida. Foram afetados 1200 hectares de pomares.

Os pêssegos e nectarinas mais doces do país vão faltar nas prateleiras dos supermercados este verão, devido à queda acentuada de granizo ao longo do passado domingo, que danificou 100% da produção destes frutos, e ainda de cereja e hortícolas, no Vale da Vilariça, Vila Flor.

Segundo o levantamento realizado ontem no local pelos técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), foram afetados cerca de 120 hectares de pomares de pêssego e nectarina, bem como perto de 30 hectares de cereja. "Foi uma situação circunscrita a pomares da zona de Santa Comba da Vilariça, afetando vários produtores, dos quais quatro são de maior dimensão. Só um deles tem 70 hectares de pêssego", explicou a diretora regional, Carla Alves, que admitiu que os agricultores não têm seguros de colheitas.