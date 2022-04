Homem detido com 150 doses de droga em Torre de Moncorvo

Um homem de 28 anos foi detido pela GNR pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Torre de Moncorvo.

A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização, "quando os militares abordaram um veículo suspeito, tendo constatado que o ocupante evidenciava algum nervosismo", explicou uma fonte do comando da GNR de Bragança.

Após várias diligências policiais foi efetuada uma revista de segurança, bem como uma busca ao veículo, tendo sido detetado estupefacientes. No seguimento da ação foi ainda realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender diverso material, nomeadamente 146 doses de haxixe, cinco de cocaína, uma dose de MDMA, dois trituradores de canábis, bem com diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.