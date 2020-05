Glória Lopes Ontem às 23:44, atualizado hoje às 00:48 Facebook

Um homem, com 67 anos, morreu este sábado na sequência de um acidente com um trator agrícola na aldeia de Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo, o alerta para o acidente ocorreu cerca das 19 horas.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima estava encarcerada e, apesar das manobras de reanimação a que foi sujeita, o óbito acabou por ser ali declarado.